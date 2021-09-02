Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye ek süre
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için ek süre talebini kabul etti ve 30 gün süre verdi.
02 Eylül 2021, Perşembe 12:43 Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi, HDP’nin ek süre talebini kabul etti. HDP’ye savunma için 30 gün ek süre verildi.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
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