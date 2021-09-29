Ancelotti, Sheriff yenilgisini değerlendirdi: Yenilmeyi hak etmedik

Moldova temsilcisi Sheriff, Şampiyonlar Ligi'nde peri masalı yazıyor. İlk maçta Shakhtar Donetsk'i, ikinci maçta da Real Madrid'i yenen Sheriff, grupta lider konumda bulunuyor.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Sheriff Tiraspol karşısında aldıkları sürpriz mağlubiyet hakkında konuştu. Ancelotti, "Üzgünüz. Şanssızlık sonucunca maça mal olan anlar var. Birçok fırsat yakaladık. Son dakikalarda daha iyi olabilirdik ama oynadığımız oyunun karşılığında bu yenilgiyi açıklamak zor. Bence bu yenilgiyi hak etmedik. Oyunu objektif larak değerlendirmeye çalışıyorum ki çok şanssız olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Hakemle yaşadığı tartışmayı da anlatan Ancelotti, "Dördüncü hakem ile yaşanan kişisel bir sorun neden oldu. Ona saygı göstermem gerektiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde 130 maç oynadım ve ilk kez bugün genç bir adamdan böyle uyarı aldım" dedi.