Şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Çin Ligi'ne transfer olan Brezilyalı Anderson Talisca, hayalleri ve gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Anderson Talisca'nın açıklamaları;

Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyonluk kazandım. Çin'e gittiğimden beri mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum.

Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil

Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil.

Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim. (Sporx)

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