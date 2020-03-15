Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a ikinci dönüş sinyali
Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta kulübe eski oyuncuları Anderson Talisca'dan destek geldi. Talisca, bir kez daha dönüş sinyali verdi.
15 Mart 2020, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın derbi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Anderson Talisca'dan heyecanlandıran bir yorum geldi.
Siyah beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi resmi hesabından Talisca'nın Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı takıma attığı golden sonra yaptığı sevinci "İz bırakanlar" etiketiyle paylaştı.
Futbol yaşamını Çin'de sürdüren Brezilyalı yıldız da bu paylaşımın altına, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" yorumunda bulundu.
Talisca'nın bu yorumu siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Talisca, daha önce de Instagram'da 'come to Beşiktaş' yazan taraftara, 'İnşallah' demişti.
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https://www.instagram.com/p/B9uZ9_oAQ9I/