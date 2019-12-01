Anderson Talisca'lı Guangzhou Evergrande şampiyonluğunu ilan etti
Çin Süper Ligi'nin şampiyonu Guangzhou Evergrande oldu. Guangzhou Evergrande'nin kadrosunda Anderson Talisca, Elkeson ve Paulinho gibi önemli isimler bulunuyor.
Çin Süper Ligi şampiyonu Guangzhou Evergrande oldu. Sahasında ağırladığı Shanghai Shenhua'yı 3-0 yenen Talisca'lı Guangzhou Evergrande son 3 yılda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
Talisca bu sezon 18 maçta 11 gol 1 asistlik performansla takımının topladığı 75 puana önemli katkı yaptı.
Guangzhou Evergrande'nin en yakın takipçisi ise Burak Yılmaz'ın da bir dönem formasını giydiği Beijin Gouan'dı. 70 puanlı Beijing Gouan, Evergrande'nin 5 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.