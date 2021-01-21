Andız pekmezi, yüksek bölgelerde yetişen çam ağaçlarının meyvesi olan andızdan yapılmaktadır ve çok sayıda faydası bulunmaktadır. Andız pekmezinin faydalarını şu şekilde listeleyebiliriz:

- Doğal bir antioksidan görevi görür, çünkü içerisinde çok sayıda yağ asidi bulunur.

- Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve nezle ve grip hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Eğer romatizma ya da eklem ağrılarınız varsa, bu ağrıların giderilmesi konusunda andız pekmezi size yardımcı olabilir.

- Eğer ağız içi yaraları ve aft gibi sorunların varsa, andız pekmezinin düzenli kullanımı sonrasında bu sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

- Sindirim sistemini rahatlatır ve tuvalet alışkanlıklarınızın düzene girmesini sağlar. Bağırsak parazitlerine karşı savaş açar ve basur gibi sorunların tedavisinde kullanılabilir.

- Böbrek taşlarının düşürülmesi konusunda etkilidir.

Andız pekmezinin zararları nelerdir?

Andız pekmezinin pek çok faydası olduğu kadar, belli başlı zararları ve yan etkileri de bulunmaktadır. Bu yan etkileri ve zararları şu şekilde listeleyebiliriz:

- Eğer andız pekmezi gerektiğinden daha fazla tüketilirse, kilo artışı gibi sorunlara sebep olabilir.

- Eğer şeker hastalığı gibi bir probleminiz varsa, andız pekmezini kontrollü olarak tüketmelisiniz. Çünkü andız pekmezi şeker hastaları için zararlı olabilir.

- Andız pekmezinin yoğun bir yapısı olduğu için, aşırı miktarda tüketilmesi mide bulantısına ya da başka mide sorunlarına yol açabilir.

- Her şeyde olduğu gibi, andız pekmezinin de aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

- Eğer herhangi bir sebeple boğazlarınızı tahriş ettiyseniz ve öksürük gibi sorunlar yaşıyorsanız, bu sorunların tedavisi konusunda da andız pekmezini kullanabilirsiniz.

- Andız pekmezi idrar yollarında gerçekleşen iltihap ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

Andız pekmezi ne işe yarar?

Andız pekmezinin işe yaradığı şeyler, pekmezin tüketim şekline göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin eğer andız pekmezini ılık suyla karıştırır ve bu karışımla ağzının çalkalar ya da gargara yaparsanız, ağzınızın içinde bulunan yaraların iyileşmesine sebep olabilir. Aynı zamanda bu, ağız içi sağlığınızın sağlanmasına ve ağız kokusunun giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Andız pekmezi sabah kalkıldığında, bir yemek kaşığı olarak tüketilirse, bu, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine ve vücudunuzun hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine sebep olur. Bu sebeple özellikle kış aylarında tüketilen andız pekmez, doğal bir antibiyotik ve vitamin görevi de görmektedir. Andız pekmezinin tadı, diğer pekmezlere göre acı olduğundan eğer tüketmekte zorlanıyorsanız, tadını yumuşatmak adına tahinle karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Andız pekmezinin alt ıslanma sorunu yaşayan çocuklara her sabah bir yemek kaşığı olarak yedirilmesi gerekmektedir. Çünkü andız pekmezi sinir sistemini de güçlendirir ve bu gibi sorunların önüne geçilmesinde yardımcı olur.

Andız pekmezi nerede bulunur ve nasıl alınır?

Andız ağacı bir çam ağacı türüdür ve bu ağaç Akdeniz bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişir. Andız pekmezi de bu ağacın kozalakları kullanılarak yapılmaktadır. Yani eğer yolunuz Akdeniz bölgesine doğru düşüyorsa, burada andız pekmezi alabileceğiniz köylülerle ya da mağazalarla karşılaşabilirsiniz.

Fakat böyle bir imkanınız yoksa internet üzerinde çok sayıda internet mağazasında andız pekmezi satılmaktadır. Gerek alışveriş sitelerinde, gerekse de organik ürünler satan internet mağazalarında andız pekmezini bulabilir ve rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Andız pekmezinin fiyatları üretilmiş olan pekmezin kalitesine ve gramajına göre değişkenlik göstermektedir.

Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ve pek çok işe yarayan andız pekmezi, Türkiye'ye has ve yalnızca Türkiye sınırları içerisinde üretilen bir ürün olarak karşımıza çıkar.

















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