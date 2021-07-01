Andra Day ile Brad Pitt'in Oscar töreninde flört ettikleri hatta birbirlerine telefon numaralarını verdikleri ve sonra da gizlice görüşmeye başladıkları ileri sürülmüştü. Day, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

'BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ'

Brad Pitt ile duygusal bir ilişki yaşamadıklarını vurgulayan 36 yaşındaki şarkıcı, "Birlikte değiliz. Birbirimizi tanımıyoruz bile" dedi.

Gerçek adı Cassandra Monique Batie olan Andra Day, Brad Pitt'in çalışmalarının hayranı olduğunu da söyleyerek, "O harika, acayip yetenekli, muhteşem" ifadelerini kullandı.