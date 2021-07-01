Magazin Andra Day'den flaş Brad Pitt açıklaması

Andra Day'den flaş Brad Pitt açıklaması

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Andra Day'den flaş Brad Pitt açıklaması

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt'in adı geçtiğimiz günlerde Andra Day ile aşk dedikodularına karışmıştı. ABD'li şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı

01 Temmuz 2021, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Andra Day ile Brad Pitt'in Oscar töreninde flört ettikleri hatta birbirlerine telefon numaralarını verdikleri ve sonra da gizlice görüşmeye başladıkları ileri sürülmüştü. Day, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

'BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ'

Brad Pitt ile duygusal bir ilişki yaşamadıklarını vurgulayan 36 yaşındaki şarkıcı, "Birlikte değiliz. Birbirimizi tanımıyoruz bile" dedi.

Gerçek adı Cassandra Monique Batie olan Andra Day, Brad Pitt'in çalışmalarının hayranı olduğunu da söyleyerek, "O harika, acayip yetenekli, muhteşem" ifadelerini kullandı.

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