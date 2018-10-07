Andre Ayew: "Hayal kırıklığına uğradım"

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, golsüz eşitlikle tamamlanan Medipol Başakşehir karşısında yeteri kadar şans ürettiklerini söyledi. Çok fazla savaştıklarını ve saha içinde kompakt kaldıklarını belirten Ayew, bugünkü tablonun pozitif olduğunu söyledi.

'ÇOK FAZLA SAVAŞTIK'

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Ayew, “Tabii ki kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım. Bugün yeteri kadar şans ürettik. Oyunun bazı anlarında iyiydik.

Çok fazla savaştık, saha içerisinde kompakt kaldık. Rakip topa daha fazla sahipti ama bizim bulduğumuz şanslar kesinlikle daha netti. Hücum anlamında çok fazla efor sarf ettik. Bugünkü tablo pozitifti. Gelişim anlamında doğru yoldayız. Önümüzdeki maçta 3 puanı almak için bu şekilde çalışmaya devam etmemiz gerek çünkü zor bir durumdayız” dedi.

'ŞANS İLLAKİ BİZE GELECEK'

Taraftarların mutlu olmamasının çok normal olduğunu da belirten Ayew, “Fenerbahçe gibi bir takım zirve yarışında olmak için alınması gereken puanları alamadı. Takımımızda çok fazla değişiklik oldu, birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. İhtiyacımız olan şans da bizim yanımızda değil ama şans illaki bize gelecek. Bunu gerçekten çok zorluyoruz. Milli maç arasında yapmamız gereken şey tabii ki en iyi şekilde dinlenmek. Milli takımlarına giden arkadaşlarımız ülkelerini temsil edecekler. Ufak sakatlığı olan arkadaşlarımız tedavilerini görecek. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü önümüzdeki maç bizim için çok hayati” diyerek sözlerini noktaladı.