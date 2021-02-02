Futbol Andre Villas Boas kendisinden habersiz transfer yapılınca istifa etti

Andre Villas Boas kendisinden habersiz transfer yapılınca istifa etti

Futbol

Andre Villas Boas kendisinden habersiz transfer yapılınca istifa etti

Marsilya'nın Portekizli teknik direktörü Andre Villas-Boas istifa etti. Yönetime istifasını sunan tecrübeli teknik adam, yönetimden henüz cevap alamadığını söyleyerek, 'Para falan istemiyorum, istifamı kabul etsinler yeter' dedi.

02 Şubat 2021, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas, Olivier Ntcham'ın kendisinden habersiz olarak transfer edilmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı, "Yönetim, benim onayım olmadan Olivier Ntcham'ı transfer etti ve bu sebeple Marsilya yönetimine istifamı sundum. Onlardan sadece istifamı kabul etmelerini bekliyorum. Sadece Marsilya'dan ayrılmak istiyorum. Yönetimden başka bir talebim yok, para falan da istemiyorum. Yönetim şu ana dek istifa talebime bir cevap vermedi" dedi.

Fransa Ligue 1'de 4 maçtır kazanamayan Marsilya, 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

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