Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas, Olivier Ntcham'ın kendisinden habersiz olarak transfer edilmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı, "Yönetim, benim onayım olmadan Olivier Ntcham'ı transfer etti ve bu sebeple Marsilya yönetimine istifamı sundum. Onlardan sadece istifamı kabul etmelerini bekliyorum. Sadece Marsilya'dan ayrılmak istiyorum. Yönetimden başka bir talebim yok, para falan da istemiyorum. Yönetim şu ana dek istifa talebime bir cevap vermedi" dedi.

Fransa Ligue 1'de 4 maçtır kazanamayan Marsilya, 32 puanla 9. sırada bulunuyor.