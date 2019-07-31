Juventus’un başkanı Andrea Agnelli 5 yıllık sevgilisi ve 2 kızının annesi Deniz Akalın ile halk plajında görüntülenince internette gündem oldu. Peki, Andrea Agnelli kimdir? Sevgilisi Deniz Akalın kimdir? İşte Andrea Agnelli hakkındaki bilgiler…

ANDREA AGNELLİ KİMDİR?

6 Aralık 1975 yılında İtalya Torino’da doğdu. Bocconi Üniversitesi’nde okudu. Üniversite sonrasında, Agnelli kariyerine İngiltere ve Fransa'da iş dünyasının ünlü şirketlerinde uluslararası pazarlama ve geliştirme alanlarında devam etti.

İtalyan işadamı Andrea Agnelli İtalyan futbol kulübü Juventus F.C.'nin başkanıdır. 2012'den bu yana Avrupa Kulübü Birliği'nin İcra Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı ve 2015'ten beri UEFA İcra Komitesi'ne atandı. Aynı zamanda FIAT ve Exor'un da yönetim kurulu üyesidir. İtalya'nın en zengin ailelerinden Agnelli'nin üyesi Andrea Agnelli'nin, Türk manken Deniz Akalın ile yasak aşk yaşaması İtalya basınında yer almış, Agnelli'nin 10 yıllık eşi Emma Winter'in bu ihanetin ardından evi terk etmişti.

Andrea Agnelli’nin girişimleri ile Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun İspanyol takımı Real Madrid'den Juventus'a transferi spor basınında konuşulmuştu. Bu transferin ardından Andrea Agnelli’nin sahibi olduğu İtalyan otomotiv firması Fiat greve gitmişti. Adı skandallarla gündeme gelen Juventus'un başkanı Andrea Agnelli, suç örgütü "Ndrangheta" ile bağlantılı kişilerle görüştüğüne ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin 2017 yılında Temsilciler Meclisi'nin Mafya ile Mücadele Komisyonuna bilgi vermişti.

DENİZ AKALIN KİMDİR?

Andrea Agnelli’yle olan beraberliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz Akalın, Türkiye’de sırasıyla Notre Dame de Sion ve Üsküdar Amerikan Lisesi’ni bitirdi. Üniversite için yurt dışını tercih eden Akalın, önce Princeton Üniversitesi’nde sanat tarihi okudu, üzerine Bocconi Üniversitesi’nde master yaptı. Bir dönem Londra’daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie’s’de çalışan 32 yaşındaki Deniz Akalın, devamında bir süre de Four Seasons Otelleri’nde görev yaptı. Akalın'ın eski eşinden bir kızı var. Agnelli'den ise Livia Selin ve Vera Nil adını verdikleri 2 kızı var.