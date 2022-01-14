Futbol Andrea Bertolacci imzayı attı

Andrea Bertolacci imzayı attı

Futbol

Andrea Bertolacci imzayı attı

Kayserispor, futbolcu Andrea Bertolacci ile ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

14 Ocak 2022, Cuma 19:29 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, başarılı futbolcu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada transferle ilgili, "Hoşgeldin Andrea Bertolacci. V. Fatih Karagümrük’ten transferimiz Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Bertolacci’ye hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

İHA

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