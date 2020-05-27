Andrea Bocelli: Covid-19'a yakalanıp atlattım
İtalyan tenor Bocelli, corona virüs tedavisine yardım amaçlı kan bağışı yapacağını duyurdu.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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İtalyan tenor ve besteci Andrea Bocelli'nin corona virüse yakalandığı öğrenildi.
61 yaşındaki Andrea Bocelli'nin tedavisinin ardından tamamen iyileştiği belirtildi. Andrea Bocelli, corona virüse yakalandığını ve tamamen iyileştiğini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
Dünyayı sarsan pandemi, az da olsa beni ve ailemin bazı üyelerini etkiledi. Mart ayının sonunda, hızlı bir şekilde iyileşecek kadar şanslıydık. Covid-19 tedavisine yardımcı olmak amacıyla kan bağışıyla ilgili teklife yanıtım hemen ‘evet’ oldu.