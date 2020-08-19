Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu
Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi vermeyeceği akıllı telefonların listelendiği iddia edildi. İddialar doğruysa Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 3 5G'ye Android 11 desteği verilmeyecek.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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Xiaomi, bazı akıllı telefonlarını Android 11 beta programına almaya başladı. Buna ek olarak bazı Xiaomi telefonların da Android 11 güncellemesi almayacağı iddia edildi.
Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonların isimleri internette yayınlandı. Listeye bakılırsa Xiaomi'nin en çok satan telefonlarından olan Xiaomi Redmi Note 7 ve Redmi Note 8 Android 11 güncellemesine kavuşamayacak. Üstelik Xiaomi Mi Mix 3 5G de Android 11 güncellemesine ilginç bir şekilde alamayacak.
Android 11 güncellemesi alamayacak telefonların listesi şu şekilde:
Xiaomi Mi CC9e
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8T
Redmi Note 8
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi 8
Redmi 8A Dual
Redmi 8A
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi, Android 11 almayacak akıllı telefonların listesini doğrulamadı.