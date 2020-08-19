Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Xiaomi, bazı akıllı telefonlarını Android 11 beta programına almaya başladı. Buna ek olarak bazı Xiaomi telefonların da Android 11 güncellemesi almayacağı iddia edildi.

Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonların isimleri internette yayınlandı. Listeye bakılırsa Xiaomi'nin en çok satan telefonlarından olan Xiaomi Redmi Note 7 ve Redmi Note 8 Android 11 güncellemesine kavuşamayacak. Üstelik Xiaomi Mi Mix 3 5G de Android 11 güncellemesine ilginç bir şekilde alamayacak.

Android 11 güncellemesi alamayacak telefonların listesi şu şekilde:

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A Dual

Redmi 8A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha





Xiaomi, Android 11 almayacak akıllı telefonların listesini doğrulamadı.



