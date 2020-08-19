Bilim & Teknoloji Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Bilim & Teknoloji

Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Xiaomi'nin Android 11 güncellemesi vermeyeceği akıllı telefonların listelendiği iddia edildi. İddialar doğruysa Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 3 5G'ye Android 11 desteği verilmeyecek.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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Xiaomi, bazı akıllı telefonlarını Android 11 beta programına almaya başladı. Buna ek olarak bazı Xiaomi telefonların da Android 11 güncellemesi almayacağı iddia edildi.

Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonların isimleri internette yayınlandı. Listeye bakılırsa Xiaomi'nin en çok satan telefonlarından olan Xiaomi Redmi Note 7 ve Redmi Note 8 Android 11 güncellemesine kavuşamayacak. Üstelik Xiaomi Mi Mix 3 5G de Android 11 güncellemesine ilginç bir şekilde alamayacak.

Android 11 güncellemesi alamayacak telefonların listesi şu şekilde:

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A Dual

Redmi 8A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha


Xiaomi, Android 11 almayacak akıllı telefonların listesini doğrulamadı.


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