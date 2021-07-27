Android 12 Beta 3.1 güncellemesi yayınlandı
Google, Android 12'nin üçüncü beta sürümündeki sorunları gideren Android 12 Beta 3.1’i yayınladı. Bu güncelleme üç büyük kararlılık sorununu düzeltiyor.
27 Temmuz 2021, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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Android 12 Beta 3.1 güncellemesi kullanıcı arayüzünün çökmesi, arka planda çalışan uygulamaların sık sık kapanması ve akıllı telefonu yeniden başlattıktan sonra önyükleme döngüsünde takılıp kalması sorunlarını düzeltiyor. Sadece 738 KB boyutunda.
Google, Android 12 Beta 3'ü yüklemiş olan kullanıcıların yakında sistem güncellemesini almaya başlayacağını söyledi. İşletim sisteme yönelik bir sonraki güncelleme Ağustos ayı içerisinde yayınlanması planlanan Android 12 Beta 4 olacak.
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