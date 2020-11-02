Android cihazlardan silinmesi gereken 21 uygulama
Android işletim sistemi için zararlı olduğu belirtilen 21 yeni Android uygulaması daha bulundu. Ortaya çıkan ve Android cihazlara zarar verdiği belirtilen 21 uygulamanın Google Play Store’dan kaldırıldı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Araştırmacılar, Google Play Store’da silinmesi gereken 21 yeni uygulama daha buldu. Bu uygulamaların ortak özelliği ise barındırdıkları “HiddenAds” zararlısı ile kişilerin karşısına çok ciddi oranda reklam çıkarması ve bazı zararlı platformlara / sitelere otomatik olarak yönlendirme yapması.
Bazı uygulamalar telefona indirildiği zaman “düzgün yüklenmedi” ya da “düzgün çalışmıyor” gibi uyarılar veriyor ve kendisini sildirmeye çalışıyor. Ancak uygulama simgesinin silinmesi bu uygulamaları telefondan tam olarak kaldırmıyor. Uygulama arka planda çalışmaya ve reklam göstermeye aktif olarak devam ediyor.
Android akıllı telefonlar için zararlı olduğu belirtilen uygulamalar:
Shoot Them
Crush Car
Rolling Scroll
Helicopter Attack
Assasin Legend
Helicopter Shoot
Rugby Pass
Flying Skateboard
Find the Differences
Puzzle Game
Iron it
Shooting Run
Plant Monster
Find Hidden
Rotate Shape
Jump Jump
Sway Man
Dessert Against
Money Destroyer
Cream Trip
Props Rescue
Find 5 Differences