Bilim & Teknoloji Android cihazlardan silinmesi gereken 21 uygulama

Android cihazlardan silinmesi gereken 21 uygulama

Bilim & Teknoloji

Android cihazlardan silinmesi gereken 21 uygulama

Android işletim sistemi için zararlı olduğu belirtilen 21 yeni Android uygulaması daha bulundu. Ortaya çıkan ve Android cihazlara zarar verdiği belirtilen 21 uygulamanın Google Play Store’dan kaldırıldı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 10:29 Son Güncelleme:
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Araştırmacılar, Google Play Store’da silinmesi gereken 21 yeni uygulama daha buldu. Bu uygulamaların ortak özelliği ise barındırdıkları “HiddenAds” zararlısı ile kişilerin karşısına çok ciddi oranda reklam çıkarması ve bazı zararlı platformlara / sitelere otomatik olarak yönlendirme yapması.

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Bazı uygulamalar telefona indirildiği zaman “düzgün yüklenmedi” ya da “düzgün çalışmıyor” gibi uyarılar veriyor ve kendisini sildirmeye çalışıyor. Ancak uygulama simgesinin silinmesi bu uygulamaları telefondan tam olarak kaldırmıyor. Uygulama arka planda çalışmaya ve reklam göstermeye aktif olarak devam ediyor.

Android akıllı telefonlar için zararlı olduğu belirtilen uygulamalar:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack

Assasin Legend

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Find the Differences

Puzzle Game

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Rotate Shape

Jump Jump

Sway Man

Dessert Against

Money Destroyer

Cream Trip

Props Rescue

Find 5 Differences

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