Apple Music’in Android için olan en son beta sürümüne Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses desteği geldi. Şirket Apple Music'in en son Android beta sürümüne bu iki yeni özelliği dahil etti.

Şu anda beta aşamasında olsa da bu özelliklerin yakında tüm Android kullanıcıları için yayınlanması bekleniyor. 3.6 beta sürümünün Ayarlar menüsünde Kayıpsız Sesi etkinleştirmek için yeni bir “Ses Kalitesi” alt menüsü yer alıyor. Kullanıcılar bu sekme üzerinden Kayıpsız Ses ayarını etkinleştirerek en üst düzeyde ses kalitesini dinleyebiliyor.

Android kullanıcıları Apple Music'te çalma kaliteleri arasından da seçim yapabiliyor

Özelliği deneyebilmek için Play Store üzerinden beta test programına katılmanız ve Apple Music 3.6 sürümünü indirmeniz gerekiyor.