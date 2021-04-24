HumanSecurity ekibi tarafından tespit edilen zararlı yazılım, 9 tanesi Google Play üzerinden indirilebilen yaklaşık 30 uygulamayla birlikte geliyor.

Kullanıcıların telefonlarına uygulamayla birlikte bir kit yükleyen zararlı yazılım, bu kit ile telefonları birer akıllı televizyon gibi göstererek sahte reklamlar gösteriyor. Akıllı televizyon reklamları daha yüksek gelir sağladığı için dolandırıcılar bu yolla haksız kazanç elde ediyor.

Şimdiye kadar PARETO'nun kullanıldığının tespit edildiği uygulamalar arasında 100 binden fazla yüklemesi olan Flash Light, binden fazla yüklemesi olan Mobile Screen Recorder, binden fazla yüklemesi olan Sling Puck 3D Challenge, 10 binden fazla yüklenen Hole Ball King, 50 binden fazla yüklenen Save The Balloons, 10 binden fazla yüklenen Light Torch SOS gibi pek çok popüler uygulama yer alıyor.