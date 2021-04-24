Android için zararlı bir yazılım 1 milyondan fazla kullanıcıyı etkiliyor
HumanSecurity adlı ekip, bir milyondan fazla Android kullanıcısını etkileyen PARETO isimli zararlı bir yazılımı tespit etti. PARETO adlı zararlı yazılım uygulamalarla birlikte kullanıcıların telefonuna yükleniyor, ardından sahte reklamlar izletiyor ve dolandırıcılara haksız kazanç sağlıyor.
24 Nisan 2021, Cumartesi 14:37 Son Güncelleme:
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HumanSecurity ekibi tarafından tespit edilen zararlı yazılım, 9 tanesi Google Play üzerinden indirilebilen yaklaşık 30 uygulamayla birlikte geliyor.
Kullanıcıların telefonlarına uygulamayla birlikte bir kit yükleyen zararlı yazılım, bu kit ile telefonları birer akıllı televizyon gibi göstererek sahte reklamlar gösteriyor. Akıllı televizyon reklamları daha yüksek gelir sağladığı için dolandırıcılar bu yolla haksız kazanç elde ediyor.
Şimdiye kadar PARETO'nun kullanıldığının tespit edildiği uygulamalar arasında 100 binden fazla yüklemesi olan Flash Light, binden fazla yüklemesi olan Mobile Screen Recorder, binden fazla yüklemesi olan Sling Puck 3D Challenge, 10 binden fazla yüklenen Hole Ball King, 50 binden fazla yüklenen Save The Balloons, 10 binden fazla yüklenen Light Torch SOS gibi pek çok popüler uygulama yer alıyor.