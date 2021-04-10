Google’ın yeni özelliğiyle Android kullanıcıları belirledikleri ya da bilinmeyen numaralardan gelen aramaları her zaman otomatik olarak kaydedebilecek. Google, sunduğu bu özelliğin aktif edildiği durumlar için kullanıcıyı "birçok yargı alanında bu tür bir kayıt için her iki tarafın da onayının gerektirdiği" ve "görüşmeleri kaydetmeyle ilgili yasalara uymanın kullanıcıların sorumluluğunda olduğu" konusunda uyarıyor.

Bu türden bir özellik kullanılırken, arama kaydı almanın ve alınan kayıtları kullanmanın ne gibi yasalar çerçevesinde korunduğuna, yasak olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 12. maddesine göre, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.”

Kullanıcıların özelliği kullanmaları için Android cihazlarında çağrı uygulamasında 'Ayarlar' menüsünden 'Arama Kaydı' sekmesine girerek, 'Aramaları Otomatik Kaydet' seçeneğini aktif etmesi gerekiyor.



