Android telefonlar yüz ifadeleriyle kontrol edilebilecek

Google, Android 12’nin dördüncü beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürümü ile beraber Android’in yeni Erişilebilirlik Paketi de ortaya çıktı. Android Accessibility Suite’e eklenen Camera Switch adlı özellik sayesinde, Android kullanıcıları cihazlarını yüz ifadeleriyle kullanabilecek.

Camera Switch özelliği, dokunmatik ekranı kullanmadan Android cihazınızla etkileşim kurmanıza olanak tanıyan araçlar içeriyor. Bu özellikle öğeleri seçmek, kaydırmak, yazmak ve daha fazlası için USB veya Bluetooth aracılığıyla harici bir cihaz bağlayabilirsiniz. Kullanıcılar yalnızca bu özelliği kullanarak cihazlarını sadece kendi yüzleri ile kontrol edebiliyor.

XDA Developers’a göre sola, sağa veya yukarı bakmayı da içeren yüz ifadeleri; kaydırma, eve gitme veya hızlı ayarları veya bildirimleri görüntüleme gibi bir dizi kontrole erişmek için kullanılabiliyor. Ekran görüntüleri, ifadeleri tanırken yazılımın ne kadar hassas olduğunu ayarlayabileceğinizi gösteriyor. Bu, hareketleri kazara etkinleştirme ihtimalini sınırlayacaktır. Ancak, özelliğin yoğun güç tüketebileceğine ve ideal olarak kullanılabilmesi telefonların prize takılı olması gerektiğine dair bir uyarı da görülüyor.

Google’ın yeni özelliği şu an için sadece Android 12’ye özel değil.