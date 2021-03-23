Android telefonlarda uygulamalar neden çöktü?

Son dönemde bazı Android uygulamaları çökme sorunu sorunu yaşıyor, ancak Google bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Google'ın açıklamasına göre sorun, Android uygulamalarının web içeriğini görüntülemesine izin veren Android System Webview adlı bir sistem bileşeninden kaynaklanıyor. Google, The Verge'e yaptığı açıklamada, "WebView ile ilgili olarak Android'deki bazı uygulamaların bazı kullanıcılar için kilitlenmesine neden olan bir sorunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar, WebView'daki en son güncellemeyi kaldırmanın sorunu çözmesi gerektiğini söylüyor. Twitter'daki resmi hesaplardan biri olan Samsung ABD destek hesabı da Android System Webview'daki en son güncellemenin kaldırılmasını kullanıcılara öneriyor.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.