Şimdiye kadar mesajlarınızın bir yedeğini iPhone ve Android cihazlar arasında taşımanın sağlıklı bir yolu yoktu. WhatsApp şimdi kullanıcılarının sohbet geçmişlerini iOS’tan Android’e aktarmaları için yeni bir yol üzerinde çalışıyor.

Android, iOS dahil olmak üzere fotoğrafları, uygulamaları ve dosyaları bir telefondan diğerine kopyalamak için Android kurulum sihirbazı tarafından kullanılan Veri Geri Yükleme Aracı adlı aktarım uygulamasına sahip. Veri Geri Yükleme Aracı, WhatsApp sohbetlerinizi ve geçmişinizi bir iPhone'dan bir Android telefona kopyalamaya yönelik hazırlığı içeren 1.0.38208734 adlı bir güncelleme aldı.

Paylaşılan ekran görüntüleri, WhatsApp’ın iOS uygulamasında yeni bir Sohbetleri Android’e taşı seçeneğini gösteriyor. İkinci bir ekran görüntüsü, aktarım gerçekleşirken kullanıcıların iPhone’larında WhatsApp uygulamasıyla açık biçimde tutmalarını isteyen bir ekran gösteriyor.

WhatsApp’ın yeni aktarım aracı, Google tarafından geliştirilmekte olan yeni bir “Android’e Geç” iOS uygulamasının parçası olabilir. XDA Developers’a göre Google’ın uygulamasındaki kod, WhatsApp’ın henüz yayınlanmamış aktarım aracıyla entegre olabileceğini gösteriyor.

Yeni özellikle kullanıcılar, her şeyi tek bir telefon üzerinden yönlendirmeye gerek kalmadan birden fazla cihazdan konuşmalarına erişebilecek. WABetaInfo, sohbet geçmişlerini platformlar arasında aktarmanın yanı sıra, WhatsApp’ın bunları farklı telefon numaraları arasında aktarmanın bir yolunu geliştirdiğini de bildirdi.

Bu özelliklerden ne zaman yaygın olarak kullanıma sunulacağı belli değil.