Andy Murray şövalye ilan edildi!

Andy Murray, Buckingham Sarayı’nda gerçekleşen seremoniyle şövalye ilan edildi. Ünlü tenisçi şövalyelik aldıktan sonra Prens Charles ile kısa bir sohbet etti.

Murray törene çocuklarını da getirmek istediğini ancak 3 yaşındaki Sophia Olivia ve 18 aylık Edie'nin çok küçük olduklarını ifade etti.

İskoç tenisçi eve gittiğinde madalyayı çocuklarına gösterceğini söyledi.

Sir Andy, bu yılki Wimbledon'dan sonra sakatlık nedeniyle emekli olmayı planlıyor.



