Meksika asıllı Amerikalı bir profesyonel boksör Andy Ruiz Jr ile Nijerya asıllı İngiliz profesyonel boksör Anthony Joshua bu akşam kıran kırana bir mücadele verecekler. Boksa ilgi duyanlar ise ekran başına geçip bu keyifli müsabakayı seyredecekler. Şimdi milyonlarca kişi "Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

ANDY RUIZ JR ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN?

Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı bu gece Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleşecek. Müsabaka S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.