Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?
Boksseverler büyük bir heyecanla Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçını bekliyor. Bu gece ekrana gelecek maçın saati ve kanalı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İşte Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçının detayları...
Meksika asıllı Amerikalı bir profesyonel boksör Andy Ruiz Jr ile Nijerya asıllı İngiliz profesyonel boksör Anthony Joshua bu akşam kıran kırana bir mücadele verecekler. Boksa ilgi duyanlar ise ekran başına geçip bu keyifli müsabakayı seyredecekler. Şimdi milyonlarca kişi "Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.
ANDY RUIZ JR ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN?
Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı bu gece Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleşecek. Müsabaka S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.