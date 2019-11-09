Andy Warhol’un ‘İlham Koltuğu’ ve Van Gogh Odası yeniden tasarlandı

Pop art akımının en önemli sanatçılarından Andy Warhol’un orijinal eserleri, 7 Kasım-29 Mart tarihleri arasında UNIQ Expo’da Begüm Alkoçlar küratörlüğüyle düzenlenen Andy Warhol Sergisi ile Türkiye’de ilk defa sanat tutkunlarıyla buluşuyor.

100’den fazla orijinal eser yer alıyor

Enza Home da Warhol’un Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi ikonikleşen çalışmalarının yanı sıra pop art sanatının öncüleri Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist’in 100’den fazla orijinal eserinin yer aldığı serginin sponsorları arasında yer alıyor.

Sanatçıların ikonik çalışmaları dekorasyona ilham oldu

Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Enza Home, kültür ve sanata büyük önem veriyor. Sergide yer alan Andy Warhol’un ikonik, kırmızı ilham koltuğu ile reklam ve çizgi roman öğelerini birlikte kullandığı çalışmalarıyla ün kazanan Roy Lichtenstein’ın Van Gogh’un ünlü tablosu The Bedroom’u gerçek hayata taşıyan Van Gogh Odası’nın mobilyalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek bizim için büyük bir mutluluk ve övünç kaynağı. Zamansız ve büyük sanatçılara ilham kaynağı olan bu ürünlerin sanatseverlere de ilham vermesini diliyoruz” dedi.

Dev bir Pop Art arenası olan sergiyi, pazartesi-cuma ve pazar günleri 10.00 – 18.00, cumartesi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.