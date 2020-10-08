ABD'li sanatçı Andy Warhol'un kişisel Polaroid kamerası açık artırmada 13 bin 750 dolara alıcı buldu.

Heritage Auctions'ın düzenlediği müzayedede satılan kamera, 1970'lerde Warhol'un favori ekipmanları arasında yer almıştı.

Interview Dergisi'nin kurucusu John Wilcox'un hediye ettiği bu kamerayla kendisinin ve ünlülerin fotoğraflarını çekmişti.





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