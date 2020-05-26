Anemi tespitinde akıllı telefonlar yardımcı olabilir

Purdue Üniversitesi araştırmacıları akıllı telefonlar ile çekilen düşük çözünürlüğe sahip göz fotoğraflarını yüksek çözünürlükte bulunan dijital sinyallere dönüştüren, daha sonra ise bu sinyalleri hemoglobin düzeyi tespiti için kullanabilen bir tür algoritma geliştirdi.

Uygulama daha erken teşhis ve tedavi getirmeye yardımcı olabilir veya bir kişinin evde kan bozukluğunu daha iyi yönetmesine izin verebilir. Bu uygulama aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerdeki kliniklerin, kan testleri sağlamak için altyapı olmadan hastaları daha iyi tedavi etmelerine yardımcı olacak.

Kan hemoglobin testleri, genel sağlık durumu taramasından travmatik bir yaralanma sonrası kan bozukluklarının ve hemoraji tespitine kadar çok çeşitli hasta ihtiyaçları için düzenli olarak yapılır. Yeni yazılım ise ek herhangi bir cihaz veya donanım gerektirmeden akıllı telefonlara uyum sağlayabilecek biçimde geliştiriliyor.

Kan testlerinden elde edilen sonuçları bir kriter olarak kullanan ekip, yazılımın çok çeşitli kan hemoglobin değerleri için karşılaştırılabilir ölçümler sağlayabildiğini keşfetti.

Şu anda yazılımın yönetilmesi için ayrı bir bilgisayar kullanılıyor ancak araştırmacılar yeni yazılımın yakın gelecekte telefonlar için de kullanılabilir olacağını belirtti.

Anemi nedir?

Kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin düzeyinin azalması ile oluşan durumdur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; Hemoglobin değerlerinin hamile olmayan kadınlarda 12 gr /dl erkeklerde 14 gr / dl altına düşmesi anemi olarak adlandırılmaktadır.

Demir eksikliği dünyada aneminin en sık nedenidir. Demir eksikliğinin yetersiz demir alımı, yanlış diyet programları, ihtiyaç artışı (Gebelik, emzirme), kan kaybı (gastrointestinal, menstruel vb ), emilim bozukluğu gibi pek çok nedeni vardır. Demir eksikliği anemisinin tedavisinde demir eksikliğinin laboratuvar olarak gösterilmesi ve demir tedavisine verilen cevabın değerlendirilmesi önemlidir. Demir eksikliğine neden olan etken öncelikle tedavi edilmelidir. Demir eksikliği tedavisinde demirden zengin dengeli ve sağlıklı beslenme ve doktor kontrolünde öngörülen süre ilaç kullanımı önerilir.