Birçok alanda kullanılan anemon çiçeğinin fazla kullanımı zehirlenmeye yol açabileceğine dair bazı araştırmalar yapılmaktadır. Evinde anemon çiçeği yetiştirenler bakımı ve sulaması nasıl yapılır merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Anemon çiçeği hikayesi nedir? Merak edilenler haberimizde.

ANEMON ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Anemon çiçeği kendiliğinden doğada yetiştiğinde özel bir bakıma ihtiyaç pek duymaz; ancak sera üretimi yapıldığında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekebilir.

Çok yıllık olan anemon bitkisi zahmetsiz bakımı ile sık tercih edilen süs bitkileri arasındadır. Anemon çiçeği bakımı için dikkat etmeniz gereken püf noktalarını şöyle sıralayabiliriz:

Nemli bölgelerde ve topraklarda anemon çiçeğini ekin.

Anemon çiçeğini büyütme ve bakımı da olabildiğince sıcak alanlarda olmalıdır.

Soğuk bölgeleri sevmezler. Soğuk zamanlarda saman ile kapatılması önerilir.

Sulanmayı seven anemonlar bahçelerde daha güçlü şekilde yetişir. Aşırı sulamayı da sevmezler. Kök kısmı toprağı kuruluğuna göre sıklığı ayarlayabilirsiniz.

Anemon çiçeği dip bölümünde yabani otlar oluşuyorsa bunlar mutlaka temizlenmelidir.

Özel gübre ihtiyacı olmasa da bitkinin zayıfladığını hissederseniz gübreleme yapabilirsiniz. Özellikle çiçeklenme olduğu zamanlarda sıvı gübreyi tercih etmeniz iyi olabilir.

Böcek sorunu yaşandığında çiçek bakımı yerlerden özel ilaçlar almanız gereklidir.

Olabildiğince güneş ışığı alabileceği yerlerde daha iyi yetişirler.

Genellikle budama işlemine gerek olmayan bir bitkidir.

Yenildiği takdirde zehirleme etkisi olabileceği için küçük çocuklar ve evcil hayvanların olduğu evlerde dikkatli olunmalıdır.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Anemon çiçeği özellikleri arasında çiçeğin bakımının birçok farklı çiçeğe göre çok daha kolay olması da vardır. Sıcak iklimli yerlerde, hafif gölgeli alanlarda yetiştirmeniz bitkinin canlılığını koruması için yeterlidir. Eğer kelebek seviyorsanız anemonun kelebek çekici özelliği olması sizi mutlu edecektir.

ANEMON ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Fransızca dağ lalesi demek olan anemon çiçeği anlamı Yunanca ise şeklinin etkisiyle rüzgarın kızıdır.

Ülkemizde ise dağ lalesi, taçlı kır lalesi, gül lalesi ve rüzgar çiçeği olarak da bilinir.

Doğal ortamlarda, ormanlarda, dağlarda kendiliğinden yetişebilen anemon çiçeği hikayesi de ilginçtir. Yunan mitolojisine göre kralın kızı tanrılara tamamen inanamadığı için Afrodit tanrıçası onu cezalandırır ve kız babası farkında olmadan onunla birlikte olur. Babası bunu fark ettiğinde onu öldürmek zorunda kalır, tanrılar kızın durumuna üzülerek onu öldürmek yerine anemon çiçeğine çevirirler.

Türkiye’de dağ lalesi olarak da bilinen anemon çiçeği özellikle Yunan kültüründe ve başka farklı yerlerde de gençliği ve tazeliği simgelemektedir.



