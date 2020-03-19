Anestezi mide bulantısı yapar mı? Anestezi sonrası mide bulantısı nedeni nelerdir?
Ameliyat veya ufak çaplı cerrahi işlemlerde uygulanan anestezi sonrası bazı hastalar mide bulantısı ve kusma şikayetlerinde bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çiftçi, anestezi mide bulantısı yapar mı ya da anestezi mide bulantısı neden yapar sorularının cevaplarını "anestezi mide bulantısı yapar mı, anestezi sonrası mide bulantısı nedeni nelerdir" haberimizde posta.com.tr'ye anlattı. Büşra Akkaya / busra.akkaya@posta.com.tr
19 Mart 2020, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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Anestezi ile uygulanan cerrahi işlemler ya da ameliyatlar sonrası bazı hastalarda mide bulantısı veya kusma gibi şikayetler söz konusu olabiliyor. Konuyla ilgili Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çiftçi bilgilendirdi.
Anestezi mide bulantısı yapar mı? Anestezi sonrası mide bulantısı nedeni nelerdir?
Aslında ameliyat sonrası bulantı kusma oranı %25-30 arasındadır. Bu oran tümüyle anesteziye bağlı değildir. Bu oranı etkileyen faktörler hastaya bağlı, ameliyata bağlı ve anesteziye bağlı faktörlerdir. Anestezide kullanılan ilaçların bazıları maalesef bulantı kusma oranını artırıyor. Bunun nedeni bu ilaçların beyinde etki ettikleri bölgenin bulantı-kusma merkezine çok yakın olması. Hastayı uyuturken bulantı-kusma merkezini de uyararak bulantı-kusmaya neden olabiliyorlar. Ameliyat öncesindeki aç kalma süresi de bunu artıran nedenlerden birisi. Boş midede artan asit salgısı bulantı ve beraberinde kusmaya neden oluyor. Ameliyat sonrasında hissedilen ağrı bulantı-kusmaya neden olurken, ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulantı kusmaya neden olabiliyor.