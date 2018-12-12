Anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği iddiası

Anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, geçen pazartesi günü 5 yaşındaki oğullarını göz ameliyatı için İzmir'deki Torbalı Devlet Hastanesine götürdü.

Ameliyat öncesi anestezi verilen Avcı’nın önce nefes alıp vermesi ardından ise kalbi durdu. Avcı, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

'ÇOCUĞUMUZU GÜLE OYNAYA AMELİYATA SOKTUK'

Anne İpek Yeşilçam, yaptığı açıklamada, çocuklarını güle oynaya ameliyathaneye götürdüklerini, yaşananlara hala bir anlam veremediğini söyledi.

Çocuklarının üç günden bu yana yaşam savaşı verdiğini belirten Yeşilçam, "Çocuk hastanesindeki doktorlar yaşanan bu durumdan dolayı çocuğumuzun beyninde ödem oluştuğunu, bu nedenle nöbet geçirdiğini, önce uyguladıkları tedaviyle bu nöbetleri durdurmayı planladıklarını ifade ettiler." diye konuştu.

Yeşilçam doktorların, çocuklarının sağlık durumuyla ilgili iki günden bu yana umutlu konuşmadığını ama bugün Ege’nin tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve yarın uyandırmayı deneyeceklerini anlattı.

'BAŞHEKİM TÜPLERİN KARIŞMIŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekiminin, çocuklarını dün EÜ Çocuk Hastanesinde ziyarete geldiğini anlatan Yeşilçam, şunları kaydetti: "Oksijen yerine azot gazı koyulduğu iddiasını biz bilmiyorduk. Bunun kendilerinden kaynaklanan teknik bir sorun olduğunu söyledi. Tüplerin karışmış olabileceğini, bağlantılarının yanlış olmuş olabileceğini söylediler. ’Oksijen yerine azot verilmiş olabilir’ dediler. Bugün tekrar Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimliğine gittik. Olayı tekrar dinlemek için. Bir ihmal söz konusu, soruşturma kapsamında olduğu için nedenini biz de bilmiyoruz."

'HEPİMİZ PERİŞAN DURUMDAYIZ'

Yeşilçam ayrıca yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi. Ege Avcı’nın halası Dilek Avcı da Ege’nin, bunların başına geleceğini hissetmiş gibi hiç ameliyat olmak istemediğini dile getirdi.

Hastaneye güvendiklerini belirten Dilek Avcı, "Hepimiz perişan bir durumdayız. Uyumadan yaşıyoruz. Avukatlarımız da ilgilenecek, maddi manevi tüm davaları açacağız. Ege için herkesten dua etmelerini istiyorum." şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise yaşananlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattıklarını, Ege’nin sağlığına kavuşması için gereken her şeyin yapıldığını ifade etti. Salnur, "Soruşturmanın sonucunda herhangi bir kusur ya da ihmal tespit edilirse, ihmal ve kusura sebep verenlerle ilgili savcılık ve de Sağlık Bakanlığı olarak gerekli cezalar uygulanacak." dedi.