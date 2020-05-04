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Türkiye Anestezi teknikeri Ayşe Kahraman'ın cinayet şüphelisi tehliye edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Kahraman'ın cinayet şüphelisi tehliye edildi

Türkiye

Anestezi teknikeri Ayşe Kahraman'ın cinayet şüphelisi tehliye edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümü neticesinde tutuklanan sanık doktor Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tarhan’ın tahliyesine karar verdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Bugün görülen 5'inci duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılan sanık Özgür Tarhan'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Tahliyesini istemişti

Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, COVID-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savunmuştu. Karaman Ailesi’nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti. Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetmişti.

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