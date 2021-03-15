Fransız gazeteci Miguel Drennes, Di Maria'nın evinin soyulduğunu ve ailesinin kaçırıldığını tweet'ledi. Drennes daha sonra bu tweet'ini silse de ortalık yangın yerine döndü ve asılsız iddialar gelmeye başladı. Di Maria'nın eşinin ve çocuğunun öldürüldüğü spekülasyonları da yapıldı. Gerçeği yansıtmayan bu bilgi ise çok geçmeden yalanlandı.
PSG'den yapılan ilk açıklamada, Di Maria'nın ailesinin 'aşırı şiddetli hırsızlık' kurbanı olduğu bildirildi.
Di Maria'nın stadtan gözyaşları içerisinde ayrıldığı da iddialar arasındaydı.
Daha sonra Di Maria ile beraber PSG'nin bir diğer oyuncusu Marquinhos'un anne ve babasının yaşadığı evin de soyulduğu öğrenildi ve olayın organize olabileceği düşünüldü.
Olayla ilgili ilk iç ferahlatan bilgi ise gece 2 sularında Directtv Sport’un Arjantinli muhabiri Camilo Castellanos'tan geldi. Camilo, rehin alınan ailenin durumunun iyi olduğunu öğrendiğini bildirdi.
Son bilgilere göre ise Le Parisien gazetesi, Di Maria’nın ailesinin olay sırasında evde olmasına rağmen herhangi bir kaçırma olayı olmadığını ve evin üst katındaki kasanın soyulduğunu yazdı. Gazetenin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, aile bu sırada alt kattaydı ve kimse bir şey duymadı. Dolayısıyla rehin tutulma veya kaçırılma olmadığı bildirildi.
Turcel Orman/posta.com.tr