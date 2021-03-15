Son bilgilere göre ise Le Parisien gazetesi, Di Maria’nın ailesinin olay sırasında evde olmasına rağmen herhangi bir kaçırma olayı olmadığını ve evin üst katındaki kasanın soyulduğunu yazdı. Gazetenin polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, aile bu sırada alt kattaydı ve kimse bir şey duymadı. Dolayısıyla rehin tutulma veya kaçırılma olmadığı bildirildi.

Turcel Orman/posta.com.tr