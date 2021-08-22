Angelina Jolie hastane çıkışı sevgi gösterisiyle karşılandı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, önceki gün California Burbank'taki bir hastaneye gitti. Hayranlarını endişelendiren 45 yaşındaki Jolie'yi hastane çıkışında kapıda Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh, 16 yaşındaki Zahara ve 13 yaşındaki ikizlerinden Vivienne karşıladı. Çocukları Angelina Jolie'ye sımsıkı sarılarak, sevgi gösterisinde bulundu. Ünlü oyuncu da kızlarına aynı şekilde karşılık verdi. Siyah pantolonunun üzerine bej rengi bir kaban giyen Angelina Jolie'nin koronavirüsten korunmak adına maskesini takarak önlem aldığı görüldü.

Hastaneye neden gittiği kesin olarak bilinmeyen Jolie'nin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü yıldızın hastaneye genel kontrolleri için gittiği düşünülüyor.

GERÇEĞİ MAKALEDE AÇIKLAMIŞTI

Angelina Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ı 2007 yılında göğüs kanseri nedeniyle kaybetmişti. Teyzesi de aynı hastalığa yenilen Jolie, kendisinin de kansere yakalanma yatkınlığı olduğunu öğrenince 2013'de bıçak altına yatıp, iki göğsünü de aldırmıştı.

Oyuncu, daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırmıştı. Geçirdiği operasyonunu büyük bir gizlilik içinde gerçekleştiren Angelina Jolie, ardından bu gerçeği kaleme aldığı makalede açıklamıştı.



