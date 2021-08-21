Daha önce sosyal medya hesabı olmayan oyuncu, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştığı ilk gönderisinde, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı. Jolie, Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu "Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık." yorumunu yaptı. Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.





AA