Magazin Angelina Jolie'den pardösü altı terlik tercih

Angelina Jolie'den pardösü altı terlik tercih

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Angelina Jolie'den pardösü altı terlik tercih

Angelina Jolie'nin son zamanlarda kızlarıya çıktığı alışverişlerde pardösü giyse bile stilini ayakkabı yerine terlik ile tamamlaması dikkat çekti.

31 Mart 2021, Çarşamba 13:16 Son Güncelleme:
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Brad Pitt ile olan evliliğinden 3’ü evlatlık, 3’ü biyolojik 6 çocuğunun velayeti için mücadele eden ve davadan ayrıntılarla sık sık gündeme gelen Angelina Jolie, vaktinin büyük kısmını evlatlarına ayırıyor.

45 yaşındaki oyuncu çocuklarıyla birlikte yaşadığı Los Angeles’ta sık sık market alışverişi yapıyor. Jolie’ye bu alışverişlerinde özellikle kızları Shiloh (14) veya Vivienne (12) eşlik ediyor.

Hollywood yıldızının pardösü giydiği günlerde bile ayakkabı yerine terliği tercih etmesi ise dikkati çekiyor.

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