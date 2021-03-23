Magazin Angelina Jolie'nin şiddet iddiası Brad Pitt'in kalbini kırdı

Angelina Jolie'nin şiddet iddiası Brad Pitt'in kalbini kırdı

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Angelina Jolie'nin şiddet iddiası Brad Pitt'in kalbini kırdı

Angelina Jolie'nin çocuklarının velayeti için devam eden davada şiddet iddialarında bulunmasının Brad Pitt’in kalbini kırdığı iddia edildi.

23 Mart 2021, Salı 10:18 Son Güncelleme:
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Çocuklarının velayetini tümüyle üstlenmek isteyen Angelina Jolie, Brad Pitt'e karşı açtığı davayı bir ‘savaş’a dönüştürdü. Angelina Jolie önce Kamboçya’dan evlat edindiği en büyük oğlu Maddox’a (19) Brad Pitt’in şiddet uyguladığını iddia etti. Brad Pitt bu suçlamadan aklanırken aktris geçen hafta da aktörün beraberlikleri sırasında kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye bazı belgeler sundu. Suçlamanın Brad Pitt’i çok kırdığı açıklandı.

'SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORDU'

Aktöre yakın bir kaynak şunları söyledi:

“Angelina’nın velayet savaşında aile içi şiddet suçlamasıyla davayı kazanmaya çalışması Brad Pitt’i çok üzdü. Evet, iki oyuncunun evlilikleri zaman zaman çok tutkulu, zaman zaman ise zehirliydi. Bazen çok kavga ediyorlardı. Ama Brad sorunlarını çözmeye çalışıyordu, evliliğini kurtarmak için alkolü bırakmıştı. Çift çok güzel zamanlar da yaşamıştı. Evliliklerinden geride birçok duygu kaldı. Brad Pitt eski eşinin seçtiği yol nedeniyle yıkıldı.”
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