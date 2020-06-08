Angut kuşu özellikleri: Yenir mi? Angut kuşu hakkında kısa bilgiler

Angut kuşları birçok kültürde özel bir yere sahip ördek ailesinden gelen bir kuş türüdür. Angut kuşları, ölen eşlerinin ardından yas tutan bir kuş türü. Bu özelliklerinden ötürü, Tibet, Moğolistan ve Slav mitolojisinde angut kuşları kutsal kabul edilirler. Angut kuşları, doğal yaşam alanları olan sazlık yerlerde yaşarlar. Angut kuşu, kafeslerde de rahat bir biçimde yaşayabilen ender ördek çeşitlerinden biridir.

Angut kuşu hakkında kısa bilgiler

Angut kuşları ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricinde, hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Genellikle Trakya ve Göller Bölgesi ve Marmara Bölgesinde kuluçkaya yatan angut kuşları, yuvalarına 8 ila 13 adet yumurta bırakırlar.

Aile halinde uzun süre yaşarlar.

Göl ve nehir kenarlarında yaşarlar.

Yuvalarını kaya ve ağaç diplerindeki kovuklara yaparlar.

Solucanlar, bitkiler ve tohumlardan beslenirler.

Ülkemizde avlanması yasak.

Angut kuşunun eti yeni mi?

Angut kuşları bir ördek türü olduğu için etleri yenilebiliyor.

Ölen eşlerinin yasını tutuyorlar

Angut kuşları tek eşlilik özellikleri ile diğer kuşlardan ayrılıyor. Eşlerden birinin ölmesi halinde, yaşamakta olan eş, ölen eşe sadık kalır ve öteki kuşlarla ilişki kurmaz. Bir anlamda, ölmüş olan eşlerinin ardından yas tutarlar. Angut kuşları, eşlerine oldukça sadıktır. Angut kuşlarında düşünme becerisi olmadığı halde, eşlerine karşı bu denli bağlılık göstermeleri ve sadakatli olmaları en belirgin özellikleri arasındadır.







