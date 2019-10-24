Ani kalp çarpıntısı neden olur?

Ani kalp çarpıntısı çoğu zaman hepimizi tedirgin eder. Bazen kısa süreli çarpıntımız olsa da aniden gelen kalp çarpıntısı bazen uzun süre çarpıntı yaşamamıza neden olur. Uzmanlar Ani kalp çarpıntısını hafife almamamız için bizleri uyarıyor. Asli görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp diğer görevleriyle de hayatımızı devam ettirmemizi sağlıyor. Uzmanların bilgisine dayanarak araştırdığımız ani kalp çarpıntısı ve nedenleri nelermiş hep birlikte bakalım.

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi mi?

Rahatsız edici bir şekilde kalp çarpıntısı problemi mi yaşıyosunuz? Ani kalp çarpıntısı hissetmek kimi zaman basit bir durum olarak kabul edilebiliyorken kimi zaman önemli bir hastalığın habercisi olabiliyor. Toplumda sıkça karşılaşılan ani kalp çarpıntısı bazı hastalarda göğüs ağrısı, nefes darlığı, ya da bayılma gibi semptomlar eşlik ediyorsa önemli bir hastalığın göstergesi de olabilir.

Kalp çarpıntısı nedir?

Kalp atışlarının kişiyi rahatsız edici şekilde düzensizleştiği veya hızlandığı anlar basit "kalp çarpıntısı" olarak adlandırılır. Günlük hayatta hissetmediğimiz kalp atışı, çarpıntı başladığında kendini fazlasıyla hissettirir. Fakat kalp atışı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kalbi sağlıklı bir insanın dakikada 60 - 100 arası atması normal kabul ediliyor.

Kalp çarpıntısına neden olabilecek durumlar:





· Kalp ritim bozukluğu (Aritmik taşikardi)

· Stresli hayat tarzı

· Aşırı fiziksel aktivite

· Kansızlık, tiroid rahatsızlığı

· Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar

· Başka rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkileri

· Kafeinli içeceklerin ve alkolün aşırı tüketimi





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Ayrıca reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları da kalp çarpıntı yaşanmasına sebep olabiliyor. Kalp çarpıntısının sebebini çok iyi tetkik edilmesi, nedenine göre ise uygun bir tedavi yöntemine en kısa sürede başlanmalıdır. Kalp ritim bozukluğu olan kişiye aritmi tanısı koymak mümkündür. Ayrıntılı muayeneye alınan kişinin ilk aşamada EKG (elektrokardiyografi) çekilerek ritim bozukluğuna ilişkin bir bulgu olup olmadığına bakılır. Daha sonra tiroit hastalıklarında da ritim bozukluğu olabilme ihtimali düşünülerek hastaya kan tahlilleri uygulanır. EKO ile de kalbin ve kapaklarının yapısında bir hastalık olup olmadığı kontrol edilir. Sürekli çarpıntı yaşamayan fakat ara ara şikayetleri olan hastalar, 24 saatlik EKG kaydını alan holter cihazı ile takip edilebilir. Bununla günün herhangi bir saatinde olan ritim bozukluğu kaydedilerek ritim bozukluğu tanısı konulabilir.



