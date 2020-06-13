Aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Eskişehir’de hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşerken, aniden başlayan yağmur, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar AVM, iş yerleri ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalara yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

DHA