Türkiye Aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Türkiye

Aniden başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Eskişehir’de aniden başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara ve iş yerlerine sığınırken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

13 Haziran 2020, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşerken, aniden başlayan yağmur, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar AVM, iş yerleri ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de aksamalara yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur, daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

DHA

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