Türkiye Aniden bastıran dolu ve yağmur sele neden oldu

Aniden bastıran dolu ve yağmur sele neden oldu

Türkiye

Aniden bastıran dolu ve yağmur sele neden oldu

Eskişehir´in Sivrihisar ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur 3 mahallede sele neden oldu. Mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular altında kalırken, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan işçiler ve aileleri spor salonuna yerleştirildi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 18:27 Son Güncelleme:
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Sivrihisar ilçesinde hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düşerken, 14.00 sıralarında aniden bastıran dolu ve sağanak yağış Oğlakçı, Mülk ve Nasrettin Hoca mahallelerinde etkili oldu. Bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yoğun yağmur sularından büyük oranda zarar gördü. İhbar üzerine harekete geçen Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince çadırlar bölgesinden çıkarılan işçi ve aileleri, Sivrihisar ilçesindeki spor salonlarına götürüldü. Sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, tarım alanları da sular altında kaldı. Ankara-Eskişehir karayolu yoğun sulardan 2 saatliğine kapanırken, suların çekilmesinin ardından ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mülk Mahallesi´nde dere yatağının üzerinde tuğlalı baraka binada mahsur kalan 6 kişi Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

DHA

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