Türkiye Aniden bastıran kar trafiği felç etti

Aniden bastıran kar trafiği felç etti

Türkiye

Aniden bastıran kar trafiği felç etti

Kütahya’nın Domaniç-İnegöl dağ yolunda aniden bastıran kar, çok sayıda aracında yolda kalmasına neden oldu. Karayolları takviye güçlerle, kardan kapanan yolu 3 saatte açabildi.

18 Şubat 2022, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç-İnegöl dağ yolunda öğleden sonra belli bir alanda aniden bastıran kar, kısa sürede 15 santime ulaştı. Dağ yolunda kara hazırlıksız yakalanan ağır vasıta araçların yolda kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzayan kuyrukta, onlarca servis aracı, saatlerce mahsur kaldı. Kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle karayolları ekipleri de yolu açmakta güçlük çekince Bozüyük’ten takviye ekipler geldi. Her iki taraftan da yapılan çalışmalar sonucu Jandarma koordinasyonunda yol 3 saat sonra trafiğe açılabildi.



İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bursa’da okul basan anne- baba ve ağabey, öğretmeni darbetti