Aniden bastıran yağmur dereyi taşırdı

Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden başlayan ve yer yer doluya dönüşen yağış ilçe yakınından geçen derenin taşmasına neden oldu. Taşan sular çevredeki meyve ve sebze bahçelerinde zarar verdiHocalar Belediyesi ekipleri iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek taşan suyu tahliye etti.

'ELİMİZDEN GEKEN İMKANLARI KULLANIYORUZ'

Belediye Başkanı Ali Arslan, "Olay yerinde incelemelerimizi yaptık. Belediye ekiplerimizi ve iş makinelerimizi olay yerine yönlendirdik. Oluşan bu taşkının ilçemize zarar vermesini engellemek için elimizden gelen imkanları kullanıyoruz. İlçemiz halkına geçmiş olsun" dedi.

Ahmet DAĞLI/HOCALAR, (DHA)



