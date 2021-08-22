Aniden çıkan sivilcelere evde çözüm

Aniden ortaya çıkan sivilceler son derece can sıkıcı olabilir. Hele ki özel bir gün öncesindeyse! Bu gibi durumlarda evde pratik bir sivilce tedavisi yapabilmeniz mümkün. Birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz sivilce tedavisi kürü sayesinde pürüzsüz bir cilde rahatlıkla kavuşabilirsiniz.

MALZEMELER

½ diş taze sarımsak (ince şekilde ezilmiş)

½ çay kaşığı jojoba yağı

1-2 damla çay ağacı yağı

Tarifte kullanılacak jojoba yağı, aşırı yağ üretimiyle savaşmasıyla bilinir. Jojoba yağı, diğer yağlardan daha hafiftir. Üstelik, kendi vücudumuzun yağını çok iyi taklit eder ve kolayca cildimize nüfuz eder.

Tarifte kullanılacak diğer bileşenler ise sarımsak ve çay ağacı yağıdır. Sarımsak hem antibakteriyel hem de antienflamatuardır. Çay ağacı yağı ise antiseptik özelliklerler taşır, antibakteriyeldir. Çay ağacı yağı ciltte oluşan kızarıklığı ve iltihabı azaltır.

YAPILIŞI

Yarım diş sarımsak alın ve ince ince doğrayın. Sarımsağa ½ çay kaşığı jojoba yağı ekleyin. Daha sonra karışıma 1-2 damla çay ağacı yağı ekleyin ve karıştırın.

Karışımı cildinize bölgesel olarak uygulayın. Bir kulak çubuğu yardımıyla karışımı sivilcenin üzerine sürün. Spot tedavisini gece boyunca cildinizde bırakın ve sabah yıkayın.

Karışım buzdolabında birkaç gün saklanabilir. Ancak yine de en etkili sonuçları almak için taze şekilde hazırlamayı deneyin.

Pembenar







