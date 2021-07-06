Aniden çökmüştü! Ölü sayısı artıyor

Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah, binanın enkazında devam eden çalışmalarda, bu sabah 4 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Yağmur ve şimşek nedeniyle çalışmalara 2 saat ara verdiklerini aktaran Jadallah, çalışmalarda şimdiye kadar 2 bin 500 tona yakın moloz çıkarıldığını belirtti.

Enkaz altındaki 117 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın, kalan güney kısmı da güvenli olmadığı gerekçesiyle önceki gün yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

AA

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