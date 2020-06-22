Anıl Altan ile Babalar Günü bağış kampanyası

Aile yaşantısından paylaştığı kesitlerle sosyal medya mecralarında büyük beğeni ve sevgi kazanan oyuncu Anıl Altan, reklam yüzü olduğu Sleepy ile Babalar Günü’nde bağış kampanyası başlattı. Markanın resmi sosyal medya hesaplarından bu anlamlı kampanyayı duyuran Altan’a binlerce hayranından destek geldi. Altan’ın ipucu vermeden “sürpriz içerik” diyerek duyurusunu yaptığı kampanya, Babalar Günü’nde geniş kitlelere ulaşan bir yardım ağı getirdi. Babalar Günü’ne özel hazırlanan “Babam1numara” filtresi ile çekilip markanın resmi Instagram sayfası etiketlenerek ve #Babam1numara hashtag’i ile paylaşılan her video için ürün bağışında bulunuldu. Babalar Günü’nde başlayan kampanya iki gün boyunca devam edecek.

'İhtiyaç sahiplerine yardımın birçok yolu var'

Genç oyuncu Anıl Altan, kampanyayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çocuklara destek olmak için bu bağış kampanyasını başlattık. Katılan herkesle bağış miktarı artıyor. Birilerine yardım edebilmek bazen sadece parmaklarınızın ucunda olabiliyor. Hem kıymetli varlıklarımız babalarımızın bu özel gününü kutlayarak bir yardım kampanyasının büyümesini sağlamak bu günü daha da anlamlı kılıyor bence. Kampanya sürüyor. Buradan herkesi bu filtreli paylaşımlar sayesinde babalarıyla birlikte bir çocuğu da sevindirmeye çağırıyorum.”

Anıl Altan’a ilk destek eşi Pelin Akil’den kızları ile çektiği kutlama videosuyla geldi. Babalar Günü için özel olarak çekilen videoda minik ikizlerin babaları için bir numara işareti yapmaları izleyenleri gülümsetti. Akil, “Babalar Günü’nde çocuklar için yardım odağında neşeli ve anlamlı bir işe imza atan bir baba düşünün. Kızlarla Anıl’ın Babalar Günü’nü kutlarken bir iyiliğin parçası olmak istedik. Kızlarımın babası iyiliğiyle, yardımsever yönüyle, sabrı ve desteğiyle de olduğu gibi yine bir numara” dedi.



