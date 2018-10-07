Anıl Altan terhis oldu

Oyuncu Pelin Akil, terhis olan eşi Anıl Alkan'la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Geldi sevgilim. Allah tüm görevini yapan askerlerimize güç, kuvvet ve sabır versin” notunu düştü.

ASKERLİĞİ ÇAVUŞ OLARAK TAMAMLADI

Bedelli askerlikten faydalanan Anıl Altan 21 günlük zorunlu eğitim için birliğine teslim olmuştu.

Vatani görevini Bolu’da yerine getiren Anıl Altan 16 gün sonra birliğinden ilk fotoğrafını paylaşıp, altına da;

"Tarihi ile meşhur ve şanlı 2.Komando Tugayında bu süreyi geçirmek ve görevimizi yerine getirmek ayrı bir onurdu. Bütün komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu üniforma ile sınırlarımızı, vatanımızı koruyan ve bütün görevdeki askerlerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerim. İyi ki varsınız." notunu düşmüştü.



