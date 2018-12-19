Anıl Altan ve Pelin Akil Altan çiftinin bebeğinin cinsiyeti ne?

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Anıl Altan, “Bebeğimiz şu an 18 haftalık, her şey yolunda. İki hafta sonra cinsiyeti belli olacak. Pelin de ben de çok heyecanlıyız” dedi.

'EN KISA ZAMANDA SETLERE DÖNECEĞİM'

Ocak ayından sonra gelen teklifleri değerlendireceğini belirten yakışıklı oyuncu, “Şu an gelen projeleri okuyorum. En kısa zamanda setlere döneceğim” açıklamasında bulundu.