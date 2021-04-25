Magazin Anıl Berk kimdir? Survivor All Star’da yarışacak Anıl Berk Baki'nin hayatı hakkında merak edilenler
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Anıl Berk kimdir? Survivor All Star’da yarışacak Anıl Berk Baki'nin hayatı hakkında merak edilenler

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Anıl Berk kimdir? Survivor All Star’da yarışacak Anıl Berk Baki'nin hayatı hakkında merak edilenler

Anıl Berk Baki kimdir bilgisi internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star’da olabilecek isimleri canlı yayında açıkladı. Bu açıklamanın ardından Survivor Anıl Berk hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor Anıl Berk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Anıl Berk Baki'nin hayatı hakkında merak edilenler...

25 Nisan 2021, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı, Survivor Panorama Hafta Sonu programına konuk olarak katıldı ve Survivor All Star’da olabilecek isimleri canlı yayında açıkladı. 2018’de Survivor’da Gönüllüler takımında yer alan Anıl Berk Baki de bu isimlerde biri olunca internette araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Anıl Berk Baki hakkındaki bilgiler…

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzonludur .

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