Acun Ilıcalı, Survivor Panorama Hafta Sonu programına konuk olarak katıldı ve Survivor All Star’da olabilecek isimleri canlı yayında açıkladı. 2018’de Survivor’da Gönüllüler takımında yer alan Anıl Berk Baki de bu isimlerde biri olunca internette araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Anıl Berk Baki hakkındaki bilgiler…

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzonludur .

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