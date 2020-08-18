Anıl Özkan sokak hayvanları için mama yardımı yaptı
Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs önlemleri kapsamında ormanlık alanlar, piknik alanları, mesire alanlarına girişlere kısıtlama getirilince sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkilendi.
18 Ağustos 2020, Salı 21:12 Son Güncelleme:
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Almanya ve Türkiye ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanına, 'Dillema 20' lakaplı Anıl Özkan arkadaşları ile sokak hayvanları için mama yardımı yaparak takipçilerinin gönlünü fethetti.
'Mon Ami' isimli single çalışması ile yıldızı parlayan, Almanya'da elde ettiği başarılar ile de Türkiye'ye birçok ödül kazandıran Özkan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini belirtti.
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