Anıl Özkan sokak hayvanları için mama yardımı yaptı

Almanya ve Türkiye ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanına, 'Dillema 20' lakaplı Anıl Özkan arkadaşları ile sokak hayvanları için mama yardımı yaparak takipçilerinin gönlünü fethetti.

'Mon Ami' isimli single çalışması ile yıldızı parlayan, Almanya'da elde ettiği başarılar ile de Türkiye'ye birçok ödül kazandıran Özkan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini belirtti.