Anıl Özkan yeni single çalışması ile sevenleriyle buluşuyor

Türkiye'yi Almanya'da elde ettiği müzikal başarılar ile gururlandıran 'Dilemma20' olarak da bilinen Anıl Özkan, Ağustos ayının sonunda yeni single çalışması ile sevenleriyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi.

Genç şarkıcı, ünlü rap şarkıcı Olexesh ile birlikte yaptığı düet çalışmasının çalışmalarının hız kazandığı öğrenildi. İkilinin merakla beklenen düetinin klibinin Türkiye'de çekileceği iddia edildi.