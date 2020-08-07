Kültür & Sanat Anıl Özkan yeni single çalışması ile sevenleriyle buluşuyor

Anıl Özkan yeni single çalışması ile sevenleriyle buluşuyor

Kültür & Sanat

Anıl Özkan yeni single çalışması ile sevenleriyle buluşuyor

'Mon Ami' adlı single'ı ile kısa sürede yüksek popülariteye ulaşan genç şarkıcı Anıl Özkan, yeni single çalışması ile müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

07 Ağustos 2020, Cuma 23:04 Son Güncelleme:
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Türkiye'yi Almanya'da elde ettiği müzikal başarılar ile gururlandıran 'Dilemma20' olarak da bilinen Anıl Özkan, Ağustos ayının sonunda yeni single çalışması ile sevenleriyle yeniden buluşacağının müjdesini verdi. 

Genç şarkıcı, ünlü rap şarkıcı Olexesh ile birlikte yaptığı düet çalışmasının çalışmalarının hız kazandığı öğrenildi. İkilinin merakla beklenen düetinin klibinin Türkiye'de çekileceği iddia edildi.

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