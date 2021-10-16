Anında kazanç: Kazı Kazan

ALTIN: BÜYÜK İKRAMİYE 200 BİN LİRA

NASIL OYNANIR?

Aşağıdaki alanda ikramiyelerin saklı olduğu külçe altınlar, ve sağdaki BONUS OYUN alanındaki yıldız ve ödül yazısı kazınır.

NASIL KAZANILIR?

-Aşağıdaki alanda üç adet aynı ikramiye tutarının bulunması halinde ikramiye tutarı kazanılır.

-Aşağıdaki alanda yıldız kazınıp İkonu bulunursa, ÖDÜL’de yazan ikramiye kazanılır.

-Her iki oyunda da ikramiye bulunması halinde, iki ikramiye de kazanılır.

ŞANS DAĞI: BÜYÜK İKRAMİYE 500 BİN LİRA

NASIL OYNANIR?

Sembollerin saklı olduğu iki tarafta da yer alan külçe altınlar kazınır.

NASIL KAZANILIR?

-Bir sırada aynı iki sembol bulunursa ortadaki ikramiye tutarı kazanılır.

- Bu durumun birden çok sıra için gerçekleşmesi halinde ilgili sıralardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.

12 AY ŞANS: BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYON 200 BİN LİRA

NASIL OYNANIR?

-Her ayın altındaki iki sembol ve her ikramiyenin altında bir tutar saklıdır.

-Sembollerin saklı olduğu ayları ve ikramiye tutarlarının saklı olduğu alanlar kazınır.

NASIL KAZANILIR?

-Bir ayın içerisinde aynı iki sembol bulunursa, ilgili ayın ikramiye kısmındaki tutar tek seferde kazanılır.

-Bu durumun birden çok ay için gerçekleşmesi halinde, ilgili aylardaki tüm ikramiye tutarları kazanılır.

-Aynı ay içerisinde iki adet 12 (ONİKİ) sembolünün bulunması halinde, 12 ay boyunca her ay 100.000 TL kazanılır.